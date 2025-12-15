Украина и США достигли согласия по ряду вопросов в Берлине

На переговорах в Берлине представители США и Украины достигли согласия по некоторым вопросам, касающимся мирного урегулирования. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника.
Агентство передаёт, что достигнут «консенсус по ряду вопросов». Какие именно вопросы удалось согласовать, в сообщении не уточняется.
Переговоры проходят в столице Германии с воскресенья. В них принимают участие Стивен Уиткофф, Джаред Кушнер и Владимир Зеленский.
Ранее в СМИ появлялась информация о сложностях и разногласиях в ходе обсуждений.
