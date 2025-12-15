Первого вице-мэра из ХМАО выпустили из СИЗО

Павлу Гусенкову сменили меру пресечения на домашний арест.
Первый вице-мэр Нефтеюганска (ХМАО) Павел Гусенков вышел из СИЗО. Суд смягчил ему меру пресечения, и теперь экс-куратор идеологического блока администрации отправится под домашний арест, сообщил URA.RU источник в политическом истеблишменте.
«Гусенков под домашним арестом. В кулуарах говорят, что он якобы мог пойти на сделку со следствием, но подтверждения этому пока нет», — поделился собеседник агентства.
Информацию о смене меры пресечения подтвердили журналисту агентства в пресс-службе судов Югры. В октябре дома и в кабинете чиновника прошли в октябре, и он стал фигурантом уголовного дела о превышении полномочий.
Ранее Гусенкова арестовали до 4 декабря. Ему вменяют продажу муниципального имущества — сети аптек «Фармация», недвижимости комбината питания и иных активов — по заниженной цене. Также прокуратура выявила незадекларированное имущество и потребовала уволить чиновника по утрате доверия.