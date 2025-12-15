В США призвали «не быть тряпкой» и дать Украине 200 дальнобойных ракет

«США нужно послать 200 крылатых ракет большой дальности Украине», — опубликовал своё предложение республиканец в соцсети X.
На критику пользователей, выступивших против поставок, Бейкон отреагировал жёстко, посоветовав оппонентам «не быть тряпками».
Ранее Life.ru писал, что объём военной помощи Украине собирается сокращать Дания. К 2028 году она должна дойти до показателя в 156 миллионов долларов. В 2026 году Киев получит около 1,4 миллиарда долларов, что почти в два раза меньше, чем в текущем году.
