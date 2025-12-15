Ричмонд
В США призвали «не быть тряпкой» и дать Украине 200 дальнобойных ракет

Республиканец из Палаты представителей Конгресса США Дон Бейкон публично выступил за резкое расширение военной помощи Украине. По его словам, Вашингтон должен передать Киеву 200 крылатых ракет большой дальности.

Источник: Life.ru

«США нужно послать 200 крылатых ракет большой дальности Украине», — опубликовал своё предложение республиканец в соцсети X.

На критику пользователей, выступивших против поставок, Бейкон отреагировал жёстко, посоветовав оппонентам «не быть тряпками».

Ранее Life.ru писал, что объём военной помощи Украине собирается сокращать Дания. К 2028 году она должна дойти до показателя в 156 миллионов долларов. В 2026 году Киев получит около 1,4 миллиарда долларов, что почти в два раза меньше, чем в текущем году.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.