В США призвали «не быть тряпкой» и дать Украине 200 дальнобойных ракет

Ранее Life.ru писал, что объём военной помощи Украине собирается сокращать Дания. К 2028 году она должна дойти до показателя в 156 миллионов долларов. В 2026 году Киев получит около 1,4 миллиарда долларов, что почти в два раза меньше, чем в текущем году.