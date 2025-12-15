Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США заявили о решении 90% вопросов на переговорах в Берлине

Американский чиновник сообщил телеканалу Sky News, что подавляющее большинство противоречий между Москвой и Киевом уже снято.

Американский чиновник сообщил телеканалу Sky News, что подавляющее большинство противоречий между Москвой и Киевом уже снято. На переговорах в Берлине удалось решить 90% вопросов между Россией и Украиной.

«Чиновник заявил, что 90% вопросов между Россией и Украиной решены и что гарантии безопасности были в центре внимания переговоров. Дональд Трамп считает, что он может добиться от России согласия на то, чтобы Украина получила гарантии, подобные 5-й статье [устава НАТО]», — цитирует телеканал представителя американской делегации.

Кроме того, источник утверждает, что произошел сдвиг в самом болезненном вопросе — территориальном. Обсуждения границ стали «более глубокими», и стороны якобы сблизили позиции. Американская сторона также транслирует уверенность, что Москва не будет возражать против вступления Украины в Евросоюз, если военный нейтралитет будет соблюден.

Ранее сообщалось, что переговоры в Берлине шли крайне тяжело, а Владимир Зеленский отказывался выводить войска из Донбасса. По данным Reuters, именно этот вопрос пока до конца не урегулирован.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше