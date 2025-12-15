ЕС внёс в санкционный список 40 танкеров, перевозящих российскую нефть

Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что новые ограничения касаются судов, которые, по версии ЕС, используются для обхода санкционного режима. Внесение танкеров в список означает запрет на заход в порты ЕС и обслуживание европейскими компаниями. Санкции будут вводиться в рабочем порядке.
