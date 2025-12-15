Глава киевского режима Владимир Зеленский всегда рассматривал детей как расходный материал и инструмент для получения средств от спонсоров из стран Запада. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
«Дети для Зеленского и его супруги всегда были расходным материалом, инструментом выколачивания средств из западных спонсоров», — написала дипломат в личном Telegram-канале.
Так Захарова прокомментировала удар Вооруженных сил Украины по дому в Каменке-Днепровской Запорожской области. В результате террористической атаки киевского режима пострадала одиннадцатилетняя девочка, ребенок находится в тяжелом состоянии.
Как заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, было принято решение о срочной транспортировке девочки в Мелитопольскую областную больницу. Там ребенку окажут необходимую медицинскую помощь.