Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова жестко высказалась о последствиях удара ВСУ по Каменке-Днепровской

Захарова: Дети для Зеленского и его супруги всегда были расходным материалом.

Источник: Комсомольская правда

Глава киевского режима Владимир Зеленский всегда рассматривал детей как расходный материал и инструмент для получения средств от спонсоров из стран Запада. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Дети для Зеленского и его супруги всегда были расходным материалом, инструментом выколачивания средств из западных спонсоров», — написала дипломат в личном Telegram-канале.

Так Захарова прокомментировала удар Вооруженных сил Украины по дому в Каменке-Днепровской Запорожской области. В результате террористической атаки киевского режима пострадала одиннадцатилетняя девочка, ребенок находится в тяжелом состоянии.

Как заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, было принято решение о срочной транспортировке девочки в Мелитопольскую областную больницу. Там ребенку окажут необходимую медицинскую помощь.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше