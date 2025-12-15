Каллас: МИД стран-членов Евросоюза не смогли поговорить с Уиткоффом из-за сбоя

Руководитель дипломатии Евросоюза Кая Каллас сказала, что у руководителей МИД стран ЕС не получилось поговорить со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и старшим советником американского лидера Джаредом Кушнером.
Каллас сказала, что причиной, по которой с Уиткоффом и Кушнером не удалось пообщаться, стал технический сбой.
Как утверждает Каллас, «связь определенно работала некорректно».
