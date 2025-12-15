Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Каллас: МИД стран-членов Евросоюза не смогли поговорить с Уиткоффом из-за сбоя

Руководитель дипломатии Евросоюза Кая Каллас сказала, что у руководителей МИД стран ЕС не получилось поговорить со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и старшим советником американского лидера Джаредом Кушнером.

Руководитель дипломатии Евросоюза Кая Каллас сказала, что у руководителей МИД стран ЕС не получилось поговорить со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и старшим советником американского лидера Джаредом Кушнером.

Каллас сказала, что причиной, по которой с Уиткоффом и Кушнером не удалось пообщаться, стал технический сбой.

Как утверждает Каллас, «связь определенно работала некорректно».

Читайте материал «Сотрудники Лувра объявили бессрочную забастовку».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше