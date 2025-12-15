Ричмонд
Конгрессмен Бейкон призвал США передать Украине 200 дальнобойных ракет

Бейкон также отреагировал на критику своей инициативы со стороны пользователей соцсети.

Источник: Комсомольская правда

Республиканец Палаты представителей Конгресса США Дон Бейкон выразил поддержку идее передачи Украине крылатых ракет большой дальности. Об этом конгрессмен сообщил в социальной сети X.

«США необходимо отправить в Украину 200 крылатых ракет большой дальности», — написал американский политик.

Бейкон отреагировал на критику своей инициативы со стороны пользователей соцсети, призвав оппонентов не проявлять слабость и не «быть тряпками».

Ранее KP.RU писал, что возможные поставки американских дальнобойных крылатых ракет Tomahawk Украине не смогут повлиять на ситуацию в зоне специальной военной операции.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков добавил, что этот вопрос вызывает серьезную обеспокоенность российской стороны. Москва внимательно отслеживает все заявления, касающиеся передачи вооружений.

Ракеты «Томагавк»: что это за оружие и почему вокруг него так много разговоров
Символ «дальней руки» ВМС США, ракеты «Томагавк» оказались у всех на слуху из-за заявлений Дональда Трампа о возможной их передачи Киеву. Малозаметный профиль полета, точные навигационные контуры, десятилетия модернизаций — в материале разбираем, что собой представляет это оружие и на что оно способно.
