Республиканец Палаты представителей Конгресса США Дон Бейкон выразил поддержку идее передачи Украине крылатых ракет большой дальности. Об этом конгрессмен сообщил в социальной сети X.
«США необходимо отправить в Украину 200 крылатых ракет большой дальности», — написал американский политик.
Бейкон отреагировал на критику своей инициативы со стороны пользователей соцсети, призвав оппонентов не проявлять слабость и не «быть тряпками».
Ранее KP.RU писал, что возможные поставки американских дальнобойных крылатых ракет Tomahawk Украине не смогут повлиять на ситуацию в зоне специальной военной операции.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков добавил, что этот вопрос вызывает серьезную обеспокоенность российской стороны. Москва внимательно отслеживает все заявления, касающиеся передачи вооружений.