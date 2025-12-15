В России ужесточили контроль над финансовыми операциями сторонников экстремизма

Лица из специального списка теперь могут использовать свои деньги и имущество для покрытия основных жизненных потребностей себя и своих нетрудоспособных родственников. Это включает в себя зарплату, пенсии, стипендии, пособия и другие социальные выплаты. Правительство установило лимит в 10 тысяч рублей на человека в месяц для таких расходов, согласовав его с Банком России.