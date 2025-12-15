Стало известно о продолжении переговоров США и Украины без Зеленского

«Переговоры Украины и США в Берлине продолжаются, но без Зеленского», — говорится в публикации.
14−15 декабря в Берлине проходят встречи украинской делегации под руководством секретаря СНБО Рустема Умерова с представителями Дональда Трампа: его спецпредставителем Стивом Уиткоффом и зятем Джаредом Кушнером. Накануне беседа длилась на протяжении пяти часов.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше