Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно о продолжении переговоров США и Украины без Зеленского

В настоящее время переговорный процесс между представителями США и Украины в Германии продолжается. При этом Владимир Зеленский в беседе не принимает участия. Об этом сообщает «РБК-Украина», ссылаясь на свои источники.

«Переговоры Украины и США в Берлине продолжаются, но без Зеленского», — говорится в публикации.

14−15 декабря в Берлине проходят встречи украинской делегации под руководством секретаря СНБО Рустема Умерова с представителями Дональда Трампа: его спецпредставителем Стивом Уиткоффом и зятем Джаредом Кушнером. Накануне беседа длилась на протяжении пяти часов.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше