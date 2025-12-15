Мерц заявил о шансе на «реальный мир» на Украине

«У нас есть шанс на настоящий мир на Украине», — заявил Мерц (цитата по Sky News). Канцлер добавил, что без США не было бы той позитивной динамики, которая наблюдалась во время переговоров в немецкой столице.
Канцлер Германии добавил, что надеется на дальнейший прогресс во время ужина с участием европейских лидеров, он пройдет сегодня, 15 декабря. Неназванный американский чиновник ранее сказал Reuters, что к этим переговорам должен присоединиться по телефону президент США Дональд Трамп.
Вопрос о территориях остается ключевым, сказал Мерц. Зеленский назвал территориальные вопросы «болезненными». «Очень важно, чтобы мы все работали над этим, чтобы подобные вопросы решались справедливо», — добавил он.
Киев, по словам украинского лидера, «круглосуточно» работает ради мира. 15 декабря прошли несколько раундов переговоров и впереди еще много других, добавил он.
Материал дополняется.