Мерц заявил о шансе на «реальный мир» на Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским по итогам переговоров Вашингтона и Киева заявил о шансе на реальный мир на Украине.

Источник: AP 2024

«У нас есть шанс на настоящий мир на Украине», — заявил Мерц (цитата по Sky News). Канцлер добавил, что без США не было бы той позитивной динамики, которая наблюдалась во время переговоров в немецкой столице.

Канцлер Германии добавил, что надеется на дальнейший прогресс во время ужина с участием европейских лидеров, он пройдет сегодня, 15 декабря. Неназванный американский чиновник ранее сказал Reuters, что к этим переговорам должен присоединиться по телефону президент США Дональд Трамп.

Вопрос о территориях остается ключевым, сказал Мерц. Зеленский назвал территориальные вопросы «болезненными». «Очень важно, чтобы мы все работали над этим, чтобы подобные вопросы решались справедливо», — добавил он.

Киев, по словам украинского лидера, «круглосуточно» работает ради мира. 15 декабря прошли несколько раундов переговоров и впереди еще много других, добавил он.

Материал дополняется.

Узнать больше по теме
Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота
Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.
Читать дальше