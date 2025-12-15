США готовятся к нанесению точечных ударов по наземным целям в Венесуэле

Аналитики отмечают, что передислокация техники может свидетельствовать о подготовке боевых операций, включая кибератаки и подавление спутниковой связи, чтобы ограничить возможности венесуэльской ПВО. Кроме того, в Доминиканской Республике уже размещены самолёты‑заправщики для поддержки авиаударов.
Сотрудники венесуэльских портов и аэропортов сообщили о развертывании зенитных орудий и массовой отмене рейсов: за последние две недели было отменено более 80% авиаперевозок. Президент США Дональд Трамп ранее призвал авиакомпании считать небо над Венесуэлой закрытым. В Каракасе назвали это заявление американского лидера угрозой применения силы и обратились в ООН и ИКАО с требованием осудить позицию Вашингтона.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.