«Скажу откровенно»: Зеленский раскрыл детали переговоров по территориям

Владимир Зеленский публично признал наличие серьезных разногласий с американскими переговорщиками по поводу территорий. На совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине он заявил, что, несмотря на интенсивный диалог, Киев и команда Дональда Трампа по-прежнему по-разному смотрят на ключевой вопрос — судьбу Донбасса.
«Конечно, не все вопросы простые. Есть сложные вещи, в частности, что касается территорий. Безусловно, все поднимаются вопросы. И тут важно, чтобы мы все работали на то, чтобы такие вопросы были абсолютно справедливыми. Диалога относительно территории было достаточно. Мне кажется, что пока у нас разные позиции, скажу откровенно», — заявил Зеленский.
Зеленский подтвердил, что работа с американской делегацией продолжается в режиме нон-стоп и «эти дни могут многое решить». С командой США был прогресс по многим вопросам, но я не знаю, как это будет воспринимать Россия, сказал Зеленский, вероятно, имея ввиду вопрос о гарантиях безопасности, подобных пятой статье устана НАТО.
«Важно, что мы были услышаны. Американские партнеры четко меня поняли», — резюмировал Зеленский.
По данным британских СМИ, по итогам встречи США и Украина разработали черновой вариант плана по урегулированию на три страницы. При этом президент США Дональд Трамп позже в понедельник может провести разговор по телефону с находящимися в Берлине Зеленским и лидерами ряда европейских стран.