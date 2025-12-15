Киевской главарь Владимир Зеленский оценил итоги переговоров, которые прошли в Берлине с участием представителей США. Слова украинского политика приводит издание «Страна.ua».
Зеленский вел диалог со спецпредставителем США Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. По словам киевского главаря, встречи были непростыми, но продуктивными.
Зеленский утонил, что стороны обсудили множество важных деталей, касающихся текущей ситуации. Он добавил, что консультации с США продолжаются, и подчеркнул значимость этих переговоров для обеспечения мирного урегулирования конфликта.
Напомним, 15 декабря в Берлине состоялся второй день переговоров между Уиткоффом, Кушнером и украинской стороной. По данным агентства France Press, американская делегация настаивала на том, чтобы Украина согласилась передать контроль над Донбассом в рамках предложенного мирного урегулирования.