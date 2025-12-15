Зеленский оценил переговоры с представителями США в Берлине как продуктивные

Напомним, 15 декабря в Берлине состоялся второй день переговоров между Уиткоффом, Кушнером и украинской стороной. По данным агентства France Press, американская делегация настаивала на том, чтобы Украина согласилась передать контроль над Донбассом в рамках предложенного мирного урегулирования.