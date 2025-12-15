Захарова заявила, что дети для Зеленского всегда были расходным материалом

Ранее стало известно, что при артиллерийском обстреле Михайловского района Запорожской области один мирный житель погиб, ещё одна женщина получила ранения. Огонь вёлся со стороны ВСУ, в результате чего был повреждён частный жилой дом. Погибшим оказался один из двух пострадавших, находившихся внутри строения в момент обстрела.