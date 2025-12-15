Путин распорядился подготовить празднование 2650-летия Керчи

Ранее Владимир Путин подписал закон о штрафах за то, что человек не сообщил военкомату о своем переезде. Раньше такой штраф могли выписать только во время призыва, а теперь — в любое время года. Размер наказания составляет от 10 тысяч до 20 тысяч рублей.