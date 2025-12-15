Минфин США официально разрешил сделки с «Беларуськалием» и БКК

Спецпосланник США по Беларуси Джон Коул 13 декабря на переговорах с Президентом Беларуси Александром Лукашенко в Минске сообщил, что Соединенные Штаты снимают санкции с белорусского калия. Соответствующие указания, по его словам, дал американский лидер Дональд Трамп. Коул отметил, что общение на тему санкций между Минском и Вашингтоном будет продолжаться и далее. -0-