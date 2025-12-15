Минфин США официально разрешил сделки с «Беларуськалием» и БКК

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управление по контролю за иностранными активами Минфина США 15 декабря опубликовало лицензию, которая официально разрешает финансовые операции, связанные с белорусскими калийными удобрениями. Соответствующий документ размещен на сайте американского Минфина.
Коул: США снимают санкции с белорусского калия.
Генеральная лицензия разрешает транзакции с «Беларуськалием», Белорусской калийной компанией (БКК), дочерней структурой БКК в Украине «Агророзквит». Документ также разрешает операции со всеми юридическими лицами, где вышеперечисленные компании владеют долей в размере 50% или более.
Спецпосланник США по Беларуси Джон Коул 13 декабря на переговорах с Президентом Беларуси Александром Лукашенко в Минске сообщил, что Соединенные Штаты снимают санкции с белорусского калия. Соответствующие указания, по его словам, дал американский лидер Дональд Трамп. Коул отметил, что общение на тему санкций между Минском и Вашингтоном будет продолжаться и далее. -0-