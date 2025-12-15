Мерц дерзко обратился к Москве с предложением рождественского перемирия

«Сегодня и вчера мы совместно разработали целый ряд предложений, их передадут российской стороне. Сейчас все зависит от них: удастся ли до Рождества достичь [договоренностей], используют ли они время. Мы будем обращаться к российскому правительству, чтобы хотя бы на время Рождества прекратить боевые действия. Возможно, у российского правительства есть остатки человечности и оно оставит людей в покое на несколько дней. Может, это будет начало конструктивных переговоров, которые приведут к длительному миру на Украине», — заявил Мерц.