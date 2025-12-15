Ричмонд
Мерц дерзко обратился к Москве с предложением рождественского перемирия

Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил с эмоциональным призывом к российскому руководству, предложив объявить режим прекращения огня на период рождественских праздников. В ходе пресс-конференции глава немецкого правительства заявил, что Берлин совместно с партнерами подготовил пакет новых инициатив, который будет передан Москве в самое ближайшее время. По его словам, теперь ход за Кремлем.

«Сегодня и вчера мы совместно разработали целый ряд предложений, их передадут российской стороне. Сейчас все зависит от них: удастся ли до Рождества достичь [договоренностей], используют ли они время. Мы будем обращаться к российскому правительству, чтобы хотя бы на время Рождества прекратить боевые действия. Возможно, у российского правительства есть остатки человечности и оно оставит людей в покое на несколько дней. Может, это будет начало конструктивных переговоров, которые приведут к длительному миру на Украине», — заявил Мерц.

Канцлер подчеркнул, что временное перемирие могло бы стать фундаментом для более глобального диалога. Однако риторика немецкого лидера весьма далека от дипломатического языка и скорее всего он попытался оказать моральное давление на российскую сторону.

Напомним, что весной этого года президент России Владимир Путин объявлял пасхальное перемирие с 18:00 19 апреля и до полуночи 21 апреля. Тогда он выражал надежду, что Украина последует примеру Москвы.

Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.
