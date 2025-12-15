Ричмонд
Захарова: Среди жертв теракта в Австралии есть россияне

В числе жертв теракта в Австралии есть россияне. Об этом в понедельник, 15 декабря, сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ.

— Решительно осуждаем варварское нападение экстремистов, в результате которого 15 невинных граждан, в том числе десятилетняя девочка, были убиты, десятки получили ранения. Как стало известно, среди жертв теракта, к сожалению, есть и наши соотечественники, постоянно проживающие в Австралии, — говорится в заявлении.

Российские представители осудили теракт. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал теракт «варварским» и «тем более отвратительным» из-за его религиозной почвы.

14 декабря двое мужчин открыли огонь по толпе, которая собралась на пляже в Сиднее на празднование Хануки. Правоохранительные органы классифицировали произошедшее как теракт. Одним из погибших в результате стрельбы в Сиднее оказался посланник хабада, раввин Эли Шленгер. Также в ходе нападения ранен председатель Еврейского совета «Израиль — Австралия» Арсен Островский, ранее возглавлявший Международный юридический форум. По информации полиции, всего погибли 16 человек. Что еще известно о произошедшем — в материале «Вечерней Москвы».

