Захарова: Среди жертв теракта в Австралии есть россияне

14 декабря двое мужчин открыли огонь по толпе, которая собралась на пляже в Сиднее на празднование Хануки. Правоохранительные органы классифицировали произошедшее как теракт. Одним из погибших в результате стрельбы в Сиднее оказался посланник хабада, раввин Эли Шленгер. Также в ходе нападения ранен председатель Еврейского совета «Израиль — Австралия» Арсен Островский, ранее возглавлявший Международный юридический форум. По информации полиции, всего погибли 16 человек. Что еще известно о произошедшем — в материале «Вечерней Москвы».