«Пристегните ремни»: Орбан предупредил Европу о тяжелой неделе переговоров по Украине

Орбан призвал ЕС пристегнуть ремни перед сложной неделей переговоров по Украине.

Источник: Комсомольская правда

Европе предстоит сложная неделя переговоров по урегулированию конфликта на Украине, перед которой стоит «пристегнуть ремни». Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в социальной сети X.

«Ставки ясны: конфликт или мир. Никогда еще мы не были так близки к завершению российско-украинского конфликта. Пристегните ремни. Неделя будет тяжелой», — написал венгерский премьер.

Орбан указал на стремление некоторых европейских стран к эскалации ситуации, в том числе через попытки конфискации российских активов. При этом Будапешт не участвует в таких инициативах и поддерживает позицию президента США Дональда Трампа, который выступает за переговорное урегулирование конфликта.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной, однако на текущем этапе это юридически невозможно. Глава государства подчеркнул, что Москва стремится к достижению договоренностей, но любые решения должны получить признание международного сообщества.

