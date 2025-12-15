«Пристегните ремни»: Орбан предупредил Европу о тяжелой неделе переговоров по Украине

Европе предстоит сложная неделя переговоров по урегулированию конфликта на Украине, перед которой стоит «пристегнуть ремни». Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в социальной сети X.
«Ставки ясны: конфликт или мир. Никогда еще мы не были так близки к завершению российско-украинского конфликта. Пристегните ремни. Неделя будет тяжелой», — написал венгерский премьер.
Орбан указал на стремление некоторых европейских стран к эскалации ситуации, в том числе через попытки конфискации российских активов. При этом Будапешт не участвует в таких инициативах и поддерживает позицию президента США Дональда Трампа, который выступает за переговорное урегулирование конфликта.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной, однако на текущем этапе это юридически невозможно. Глава государства подчеркнул, что Москва стремится к достижению договоренностей, но любые решения должны получить признание международного сообщества.