«Пристегните ремни»: Орбан предупредил Европу о тяжелой неделе переговоров по Украине

Орбан указал на стремление некоторых европейских стран к эскалации ситуации, в том числе через попытки конфискации российских активов. При этом Будапешт не участвует в таких инициативах и поддерживает позицию президента США Дональда Трампа, который выступает за переговорное урегулирование конфликта.