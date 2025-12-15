Ричмонд
ЕС и США предоставят Украине гарантии безопасности: Мерц рассказал о деталях соглашения

Мерц: ЕС и США договорились о гарантиях безопасности для Украины.

Источник: Комсомольская правда

Страны Евросоюза и Соединенные Штаты достигли соглашения о предоставлении Украине комплекса гарантий безопасности, которые будут по своему эффекту близки к действию пятой статьи Устава НАТО. Об этом 15 декабря заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

«Это действительно далеко идущее, содержательное соглашение, какого у нас раньше не было: и европейцы, и американцы совместно готовы предоставить Украине гарантии безопасности», — уточнил канцлер.

Мерц уточнил, что Владимир Зеленский сослался на пятую статью Устава НАТО, имея в виду предоставление Украине аналогичных гарантий безопасности. Он подчеркнул, что США взяли на себя соответствующие обязательства не только в политическом плане, но и с юридической точки зрения.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что гарантии безопасности необходимы как для Украины, так и для самой России. Представитель Кремля напомнил, что одной из ключевых причин конфликта стало нарушение основных гарантий безопасности российской стороны.

