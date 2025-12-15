Ричмонд
ЕС и США договорились о гарантиях безопасности Киеву по принципу устава НАТО

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что страны ЕС и США договорились предоставить Украине гарантии безопасности, схожие с пятой статьей НАТО.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что страны ЕС и США договорились предоставить Украине гарантии безопасности, схожие с пятой статьей НАТО.

«Это далеко идущее, содержательное соглашение, какого у нас раньше не было: европейцы, и американцы совместно готовы предоставить Украине гарантии безопасности. Президент Зеленский при этом сослался на пятую статью договора НАТО», — сказал Мерц.

Это заявление прозвучало на фоне продолжающихся в Берлине переговоров по украинскому урегулированию. Ранее сообщалось, что стороны достигли консенсуса по ряду ключевых вопросов.

Пятая статья НАТО — это коллективное обязательство обороны. Согласно ей, нападение на одного из членов альянса рассматривается как нападение на всех, и в ответ будут предприняты совместные действия, включая применение вооружённой силы. Однако конкретная форма реагирования (будь то военная, политическая или экономическая) не предопределена заранее.

