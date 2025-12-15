ЕС и США договорились о гарантиях безопасности Киеву по принципу устава НАТО

Пятая статья НАТО — это коллективное обязательство обороны. Согласно ей, нападение на одного из членов альянса рассматривается как нападение на всех, и в ответ будут предприняты совместные действия, включая применение вооружённой силы. Однако конкретная форма реагирования (будь то военная, политическая или экономическая) не предопределена заранее.