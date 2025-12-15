Мерц сообщил о договоренности США и Украины по гарантиям безопасности

Североатлантический договор (Вашингтонский договор о коллективной обороне) был подписан 4 апреля 1949 года и стал основой для создания Организации Североатлантического договора (НАТО). Ст. 5 является ключевой. Она устанавливает, что нападение на одного члена НАТО является нападением на всех. В этом случае все члены альянса обязуются помочь, применив вооруженную силу, если сочтут это необходимым.