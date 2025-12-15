Эссейли: задержаны пропалестинские радикалы, готовившие пять терактов

Американские правоохранители задержали членов пропалестинской экстремистской группировки Turtle Island Liberation Front, которые планировали установить взрывные устройства по пяти адресам в Южной Калифорнии в канун Нового года, сказал первый помощник прокурора США по Центральному округу Калифорнии Билл Эссейли.