Эссейли: задержаны пропалестинские радикалы, готовившие пять терактов

Американские правоохранители задержали членов пропалестинской экстремистской группировки Turtle Island Liberation Front, которые планировали установить взрывные устройства по пяти адресам в Южной Калифорнии в канун Нового года, сказал первый помощник прокурора США по Центральному округу Калифорнии Билл Эссейли.

Эссейли сказал, что члены группировки разработали подробный план взрывов.

О предотвращении серии террористических атак в Калифорнии уже заявлял генпрокурор США Пэм Бонди, но деталей не приводил.

