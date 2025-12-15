Захарова: дети для Зеленского и его жены всегда были расходным материалом

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила мнение, что Владимир Зеленский и его жена рассматривают детей как некий ресурс, который можно использовать в своих целях. Такое заявление последовало в связи с атакой украинской армии на жилой дом в Каменке-Днепровской, где получила ранения 11-летняя девочка.