Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила мнение, что Владимир Зеленский и его жена рассматривают детей как некий ресурс, который можно использовать в своих целях. Такое заявление последовало в связи с атакой украинской армии на жилой дом в Каменке-Днепровской, где получила ранения 11-летняя девочка.
«Дети для Зеленского и его супруги всегда были расходным материалом, инструментом выколачивания средств из западных спонсоров», — написала в Telegram-канале Захарова.
Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил об обстреле частного дома в Каменке-Днепровской со стороны ВСУ. В результате инцидента серьезно пострадала 11-летняя девочка. В связи с тяжелым состоянием ребенка было принято решение о его немедленной транспортировке в Мелитопольскую областную больницу, где ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Ранее сообщалось, что силы ПВО за ночь сбили 130 украинских беспилотников над регионами России.