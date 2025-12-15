Ричмонд
Захарова подтвердила гибель россиян в Сиднее

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в списке погибших в результате теракта в Сиднее оказались наши соотечественники.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в списке погибших в результате теракта в Сиднее оказались наши соотечественники. Российское внешнеполитическое ведомство назвало расстрел мирных людей актом запредельной жестокости.

«Решительно осуждаем варварское нападение экстремистов, в результате которого 15 невинных граждан, в том числе десятилетняя девочка, были убиты, десятки получили ранения», — подчеркнула она.

«Как стало известно, среди жертв теракта, к сожалению, есть и наши соотечественники, постоянно проживающие в Австралии», — говорится в официальном комментарии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

Дипломат подчеркнула, что Москва неизменно выступает за «бескомпромиссную борьбу с терроризмом во всех его формах» и призывает мировое сообщество объединить усилия для отпора этому злу. МИД выразил искренние соболезнования родным погибших и пожелал выздоровления раненым.

