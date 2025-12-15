Ричмонд
-2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мерц заявил о «надолго» замороженных в Европе российских активах

Замороженные активы России в Европе останутся заблокированными на длительный срок. Данное заявление сделал канцлер Германии Фридрих Мерц на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Берлине.

Источник: Life.ru

Мерц подчеркнул, что сами активы не будут разморожены, а лишь часть доходов от них может быть направлена на связанные с Киевом программы. Он заявил, что российские активы в Европе останутся заблокированными на длительный срок, и доступ Москвы к ним исключён. Канцлер отметил, что ЕС не намерен возвращать эту собственность, и она продолжит удерживаться европейскими банковскими предприятиями.

«Российские активы в Европе будут заморожены и иммобилизованы надолго. Тем самым российский Центральный банк, равно как и российское государство, в обозримом будущем не будут иметь доступа к этим активам», — сказал Мерц.

Ранее стало известно, что страны Евросоюза столкнулись со значительными сложностями в согласовании механизма изъятия российских активов для формирования кредита Украине. Наиболее реальным вариантом остаётся так называемый репарационный кредит, но его разработка становится всё более трудной задачей. Работа над соглашением активно продолжается, так как до ключевого саммита лидеров ЕС в конце недели остаётся лишь несколько дней.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота
Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.
Читать дальше