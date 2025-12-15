Мерц заявил о «надолго» замороженных в Европе российских активах

Мерц подчеркнул, что сами активы не будут разморожены, а лишь часть доходов от них может быть направлена на связанные с Киевом программы. Он заявил, что российские активы в Европе останутся заблокированными на длительный срок, и доступ Москвы к ним исключён. Канцлер отметил, что ЕС не намерен возвращать эту собственность, и она продолжит удерживаться европейскими банковскими предприятиями.