Минфин США разрешил финансовые сделки с предприятием «Беларуськалий»

Минфин США официально разрешил сделки с «Беларуськалием» и Белорусской калийной компанией.

Источник: Комсомольская правда

Минфин США разрешил финансовые сделки с предприятием «Беларуськалий». Управление по контролю за иностранными активами Минфина США в понедельник, 15 декабря, опубликовало лицензию, которая официально разрешает финансовые операции, связанные с белорусскими калийными удобрениями. Документ размещен на сайте ведомства. Подробности приводит БелТА.

В субботу, 13 декабря, спецпосланник США Джон Коул заявил о снятии санкций с белорусского калия. Согласно опубликованному документу Минфина США, лицензия разрешает транзакции с Белорусской калийной компанией, предприятием «Беларуськалий», а также дочерней структурой БКК в Украине «Агророзквит». Кроме того, документом разрешены операции со всеми юрлицами, где указанные компании владеют долей в размере 50% или более.

Ранее Минфин США официально снял санкции с авиакомпании «Белавиа».

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко помиловал 123 человек по просьбе президента США Дональда Трампа после отмены санкций на калий.

Кроме того, пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт сообщила, что более 100 помилованных отправили на территорию Украины.

