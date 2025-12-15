Зеленский назвал самый «болезненный» вопрос на переговорах в Берлине

Владимир Зеленский подчеркнул, что территориальные аспекты в процессе мирного урегулирования представляют собой крайне деликатную и сложную проблему. Об этом он заявил, выступая на пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем после встречи с американской делегацией.