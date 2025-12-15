В Киве раскрыли главное противоречие между Зеленским и США

Ситуацию может переломить либо катастрофа на фронте и в тылу (например, тотальный блэкаут), либо решение Евросоюза по деньгам. «Страна» указывает, что позиция Киева напрямую зависит от того, согласует ли Брюссель на этой неделе выдачу «репарационного кредита» под залог российских активов. Если Европа даст деньги, Зеленский ужесточит риторику и шансы на план Трампа рухнут. Если же в ЕС не договорятся, безденежье вынудит украинскую власть капитулировать перед требованиями Вашингтона.