В Киве раскрыли главное противоречие между Зеленским и США

Переговоры в Берлине вскрыли фундаментальное противоречие между Киевом и командой Дональда Трампа, которое грозит похоронить весь мирный процесс. Как анализирует украинское издание «Страна», Владимир Зеленский готов пойти на беспрецедентные уступки, включая отказ от членства в НАТО в обмен на гарантии безопасности, однако уперся в самый болезненный вопрос — территориальный. Киев категорически отвергает главное требование американцев о выводе войск из Донбасса, а без решения этого вопроса переговоры к результату не приведут.
«СМИ пишут, что американцы давят на Зеленского, чтоб он согласился вывести войска. Но ответа “да” пока не добились… Вероятно, он все еще рассчитывает убедить Трампа снять требование по выводу войск и поддержать прекращение огня по линии фронта. Хотя тогда с обновленным таким образом мирным планом наверняка не согласятся россияне», — отмечает издание.
Журналисты подчеркивают, что без компромисса по границам любые договоренности бессмысленны. Гарантии безопасности могут остаться на бумаге, а единственным реальным физическим итогом сделки станет новая линия разграничения. Именно поэтому борьба за то, где она пройдет, стала такой острой.
Ситуацию может переломить либо катастрофа на фронте и в тылу (например, тотальный блэкаут), либо решение Евросоюза по деньгам. «Страна» указывает, что позиция Киева напрямую зависит от того, согласует ли Брюссель на этой неделе выдачу «репарационного кредита» под залог российских активов. Если Европа даст деньги, Зеленский ужесточит риторику и шансы на план Трампа рухнут. Если же в ЕС не договорятся, безденежье вынудит украинскую власть капитулировать перед требованиями Вашингтона.