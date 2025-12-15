Ричмонд
-2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Купянский вброс Зеленского: Раскрыты лживые планы Киева по давлению на Трампа

Украинские власти и СМИ распространяют недостоверные данные о линии соприкосновения, чтобы усилить давление на США и внести выгодные для Киева корректировки в мирный план американского президента Дональда Трампа. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в Объединённой группировке войск ВС РФ.

Источник: Life.ru

В частности, СМИ Украины сообщали о якобы взятии под контроль населённых пунктов Кондрашовка, Радьковка и Московка на северо-западе и юго-западе от Купянска, а также микрорайона Юбилейный в самом городе. Однако эти сведения не соответствуют действительности.

Напомним, ранее стало известно, что ВСУ готовят масштабное контрнаступление на Купянск силами бразильцев и заключённых. Для этой операции формируется специальный полк численностью не менее 2500 человек. Ударная группировка противника включает нацгвардейцев «Хартии», иностранных наёмников «Бразильского легиона», а также бойцов батальона «Шквал».

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше