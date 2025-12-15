Бывший руководитель Минспорттуризма ДНР Мишин погиб в боях под Красноармейском

Врио министра молодежи, спорта и туризма ДНР Евгений Ширшов сказал, что бывший руководитель Минспорттуризма Михаил Мишин погиб в боях под Красноармейском.
Мишин, по словам Ширшова, в первые дни существования ДНР как республики «без колебаний принял на себя ответственность за возрождение и развитие спорта».
Экс-министр проявил мужество и стойкость в ходе боевых действий, сказал Мишин.
