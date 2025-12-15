Турецкий F-16 сбил БПЛА над Черным морем

Министерство обороны Турции распространило заявление, в котором говорится, что из-за появления беспилотника над Черным морем в небо был поднят истребитель F-16, который поразил цель.
Цель приближалась к воздушному пространству Турции, в связи с чем ее начали отслеживать. Затем турецкий самолет F-16, находящийся под контролем НАТО и национальных властей, был поднят в воздух для немедленного реагирования.
«Было установлено, что воздушный объект представляет собой БПЛА, вышедший из-под контроля, во избежание негативных последствий он был сбит в безопасном районе», — говорится в сообщении.