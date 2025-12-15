Ричмонд
Турецкий F-16 сбил БПЛА над Черным морем

Министерство обороны Турции распространило заявление, в котором говорится, что из-за появления беспилотника над Черным морем в небо был поднят истребитель F-16, который поразил цель.

Цель приближалась к воздушному пространству Турции, в связи с чем ее начали отслеживать. Затем турецкий самолет F-16, находящийся под контролем НАТО и национальных властей, был поднят в воздух для немедленного реагирования.

«Было установлено, что воздушный объект представляет собой БПЛА, вышедший из-под контроля, во избежание негативных последствий он был сбит в безопасном районе», — говорится в сообщении.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
