ЕС и США договорились о гарантиях безопасности для Киева, схожих с 5-й статьёй НАТО

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о заключении далеко идущего соглашения между странами Европейского союза и США о предоставлении Украине гарантий безопасности. По его словам, эти гарантии будут аналогичны тем, что предусмотрены статьёй 5 Североатлантического альянса, которая предполагает коллективную оборону. Об этом канцлер рассказал журналистам во время пресс-конференции.