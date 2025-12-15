ЕС и США договорились о гарантиях безопасности для Киева, схожих с 5-й статьёй НАТО

«И европейцы, и американцы совместно готовы предоставить Киеву гарантии безопасности», — заявил Мерц.
Канцлер подчеркнул, что подобное содержательное соглашение достигнуто впервые. Он отметил, что как европейцы, так и американцы совместно готовы взять на себя такие обязательства. Мерц также добавил, что экс-комик Владимир Зеленский ссылался на статью 5 договора НАТО в ходе обсуждения этих гарантий.
Ранее сообщалось, что правящая коалиция Германии утвердила план из 10 пунктов по расширению военного сотрудничества с Украиной. Документ предусматривает регулярные консультации военных ведомств и создание координационного бюро украинской оборонной промышленности в Берлине. Также стало известно об обеспокоенности лидеров ЕС возможными действиями президента США Дональда Трампа в вопросе украинского урегулирования. Мерц и другие главы государств опасаются, что Вашингтон может навязать Киеву условия мирного соглашения, предусматривающие территориальные уступки.
