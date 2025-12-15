Лавров уверил Иран в поддержке России в случае нового конфликта

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров поддержал Иран и заверил, что в случае начала нового конфликта Москва поддержит Тегеран. Об этом Лавров сказал во время интервью медиакорпорации «Гостелерадио Ирана», в ходе которого министру задавали очень напряженные и нетривиальные вопросы.