Лавров уверил Иран в поддержке России в случае нового конфликта

Россия поддержит Иран в случае начала нового конфликта.

Источник: Комсомольская правда

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров поддержал Иран и заверил, что в случае начала нового конфликта Москва поддержит Тегеран. Об этом Лавров сказал во время интервью медиакорпорации «Гостелерадио Ирана», в ходе которого министру задавали очень напряженные и нетривиальные вопросы.

«Мы всегда будем выступать в поддержку Ирана и его законных прав», — дал четкий ответ Лавров на вопрос, «останется ли Москва с Тегераном в случае новой войны против него».

Обосновал свой уверенный ответ Сергей Викторович тем, что Россия видит и ценит последовательную, открытую позицию Ирана. Тегеран всегда придерживался политики защиты и призывал решать все конфликтные ситуации за столом переговоров. Москва всецело поддерживает такой подход к дипломатии, подытожил министр.

Полное интервью Лаврова медиакорпорации «Гостелерадио Ирана» читайте в материале KP.RU.

