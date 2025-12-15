Ричмонд
Сийярто: Венгрия по-прежнему требует от Украины отчитаться о средствах ЕС

Большая часть направленных Киеву денег могла пойти на «на поддержание коррупционной системы», считает венгерский министр.

Источник: Аргументы и факты

Будапешт по-прежнему настаивает на том, чтобы Киев отчитался о судьбе направленных ему Евросоюзом средств, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«Я предложил, чтобы мы по-прежнему требовали, чтобы Украина отчиталась за средства Евросоюза, которые она получила от ЕС до сих пор», — сказал он в беседе с венгерскими журналистам после заседания глав МИД стран Евросоюза, которое транслировал телеканал М1.

Сийярто подчеркнул, что крупный коррупционный скандал на Украине четко демонстрирует, что очень большая часть этих денег, «вероятно, пошла на поддержание коррупционной системы».

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, ссылаясь на коррупционные скандалы в Киеве, заявил, что Будапешт не будет оказывать финансовую поддержку Украине.

