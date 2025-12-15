В Венгрии пообещали, что не допустят отправки военной миссии ЕС на Украину

По его словам, подобный шаг стал бы абсолютной красной линией, пересечения которой Будапешт не допустит ни при каких обстоятельствах. Сийярто подчеркнул, что размещение миссии на Украине несёт в себе огромные риски эскалации конфликта и подвергнет непосредственной опасности как Венгрию, так и народ республики.