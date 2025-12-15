Ричмонд
«Трупы НАТО и ЕС»: оговорка переводчика шокировала Зеленского

На пресс-конференции Владимира Зеленского и канцлера Германии Фридриха Мерца произошел конфуз, связанный с ошибычным переводом на украинский язык вопроса о войсках НАТО и ЕС, которые должны обеспечивать безопасность в случае вступления в силу мирного соглашения.

На пресс-конференции Владимира Зеленского и канцлера Германии Фридриха Мерца произошел конфуз, связанный с ошибычным переводом на украинский язык вопроса о войсках НАТО и ЕС, которые должны обеспечивать безопасность в случае вступления в силу мирного соглашения. При этом английское слово «troops» (войска) переводчица перевела как «трупы», что лишило Зеленского дара речи на несколько секунд.

«Гарантии безопасности… Трупы НАТО и ЕС будут обеспечивать безопасность», — слышен голос переводчицы на опубликованной украинскими СМИ видеозаписи конференции.

Зеленский застыл в наушниках, потом понял, что речь идет об ошибке переводчика. «Немножечко, наверное, были ошибки с переводом…», — сказал Зеленский с улыбкой, выразив надежду, что люди поняли, что на самом деле имелось ввиду.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил на этой же пресс-конференции, что США и страны ЕС договорились предоставить Украине гарантии безопасности, схожие со статьей 5 устава НАТО.

