«Трупы НАТО и ЕС»: оговорка переводчика шокировала Зеленского

На пресс-конференции Владимира Зеленского и канцлера Германии Фридриха Мерца произошел конфуз, связанный с ошибычным переводом на украинский язык вопроса о войсках НАТО и ЕС, которые должны обеспечивать безопасность в случае вступления в силу мирного соглашения. При этом английское слово «troops» (войска) переводчица перевела как «трупы», что лишило Зеленского дара речи на несколько секунд.