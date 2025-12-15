Возрождение нацизма в ЕС и европейская «тяга к воровству». Заявления Лаврова

Политические деятели в Германии и других странах Европы начинают вспоминать своих предков, которые были активными функционерами нацистской партии, это не может не вызывать тревогу. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью медиакорпорации «Гостелерадио Ирана».