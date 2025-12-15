Возрождение нацизма в ЕС и европейская «тяга к воровству». Заявления Лаврова

Он также отметил, что ситуация с замороженными российскими активами показывает, что «воровство у европейцев в крови».
ТАСС собрал основные заявления главы МИД.
О возрождении нацизма в Европе
- Политические деятели в Германии и других странах Европы начинают вспоминать своих предков, которые были активными функционерами нацистской партии, «это не может не вызывать тревогу».
- «Теория и практика нацизма» возрождается в Европе, ее объединяют и ставят под ружье против России по примеру Адольфа Гитлера и Наполеона Бонапарта: «Откровенно нацистские подходы, откровенное игнорирование того, что делает нацистский режим на Украине, точно так же, как поступал Гитлер, а до него Наполеон».
- Объединившаяся Европа «под нацистским флагом, на европейские деньги, с европейскими инструкторами» вновь воюет с Россией, только теперь руками и телами украинцев.
О позиции Европы по украинскому конфликту
- У Европы было много шансов быть участницей украинского урегулирования, она их все проигнорировала.
- России не о чем общаться с текущим европейским руководством.
Об обвинениях Запада в адрес России
- Публикации в западных СМИ о том, что России якобы нельзя доверять, являются «пустышкой».
- Запад не может подтвердить на фактах, что Россия когда-либо не выполняла своих обязательств.
О новой стратегии нацбезопасности США
- Цель новой стратегии национальной безопасности США — «сделать так, чтобы Европа знала свое место и не пыталась навязывать свои либеральные порядки, а занялась своими делами и не пыталась втягивать США в свои достаточно нечистоплотные игры».
- США в своей новой стратегии национальной безопасности говорят Европе: «Займитесь своими делами и не надейтесь, что США будут постоянно поддерживать ваши авантюры, у нас есть дела поважнее — это прежде всего Латинская Америка и Азиатско-Тихоокеанский регион».
О методах конкуренции США
- Санкции США против российских компаний «Лукойл» и «Роснефть» объясняются только желанием «подавить конкурентов нечистоплотными методами».
- США, выстраивая политику противодействия Китаю, который с каждым годом набирает экономическую и политическую мощь, не желают уступать, но конкуренция «должна быть честной».
- Подавление конкурентов тарифами в 100% или 500% противоречит глобализации, к которой США призывали Россию после Второй мировой войны: «Когда вводят санкции, прямо объявляя, что причиной являются политические позиции той или иной страны или того или иного человека, это даже не неравноправие, это неуважение прав человека. Это диктат».
О ситуации с российскими активами
- Ситуация с замороженными российскими активами показывает, что «воровство у европейцев в крови»: «Такая тяга к воровству, видимо, генетически присуща многим нашим западным “коллегам”.
- Многие СМИ мира главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен уже называют не иначе, как “фюрер Урсула”.
О контроле над вооружениями
- Здравомыслящие люди в США и Европе призывают воссоздать “схемы принципа ограничения вооружений, контроля вооружений”, Россия разделяет такой подход.
О ситуации вокруг Ирана
- Москва убеждена, что Тегерану стоит остаться стороной Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО): “Убеждены, что стоит”.
- Россия хочет развивать сотрудничество с Ираном в сфере безопасности, в том числе по линии ОДКБ: “Мы открыты к сотрудничеству”.
- Нормализация отношений между Ираном и Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива будет “важным вкладом в укрепление мира” в регионе.
О статусе Каспийского моря
- Москва рассчитывает, что Тегеран ратифицирует Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря в ближайшие месяцы: “Надеюсь, что к этому мероприятию (саммит прикаспийских государств в Тегеране в августе 2026 года — прим. ТАСС) конвенция уже будет полноценно функционировать в международно-правовом и практическом плане”.
- Страны Запада пытаются разорвать каспийскую “пятерку”, чтобы “навязать решения, которые не будут пользоваться консенсусом прикаспийских государств”.
