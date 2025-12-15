Лавров назвал агрессивные действия Евросоюза главной угрозой в мире

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь обратил внимание на то, что этот документ США во многом соответствует и взглядам России. По его словам, Москва рассчитывает, что стратегия станет основной для будущей совместной работы с Вашингтоном по урегулированию российско-украинского военного конфликта.