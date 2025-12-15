Ричмонд
Лавров назвал агрессивные действия Евросоюза главной угрозой в мире

Цель новой Стратегии национальной безопасности США — не дать Европейскому союзу навязывать свои порядки, так как агрессивные действия объединения сейчас являются основной угрозой в мире. Об этом в понедельник, 15 декабря, заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.

— Уже не раз в истории Европа становилась источником всех бед, «исчадием» кризисных, глубочайших явлений. Это и рабовладельчество, походы крестоносцев, когда мечом пытались выжигать любое сопротивление, это и колониализм, — передает слова дипломата официальный сайт министерства.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь обратил внимание на то, что этот документ США во многом соответствует и взглядам России. По его словам, Москва рассчитывает, что стратегия станет основной для будущей совместной работы с Вашингтоном по урегулированию российско-украинского военного конфликта.

США в том же документе указали, что считают своим главным интересом мирное урегулирование военного конфликта России и Украины. Вашингтон уверен, что поиск компромисса между Москвой и Киевом позволит стабилизировать экономику стран Европейского союза и Великобритании.

