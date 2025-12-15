Росфинмониторинг включил 11 боевиков ВСУ в перечень террористов и экстремистов

Ранее в перечень террористов и экстремистов были внесены бывший премьер-министр России Михаил Касьянов** и экономист Сергей Гуриев**. Кроме того, ещё в 2023 году они были внесены в реестр иноагентов. Также против Касьянова* в РФ возбуждено уголовное дело по статьям о попытке насильственного захвата власти и организации террористического сообщества.