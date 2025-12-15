Ричмонд
Стармер объявил о плане развертывания сил на Украине

Великобритания и её ближайшие союзники завершили разработку детальных сценариев размещения войск на Украине Премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер, выступая перед депутатами, официально подтвердил, что оперативные планы уже лежат на столе.

Великобритания и её ближайшие союзники завершили разработку детальных сценариев размещения войск на Украине Премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер, выступая перед депутатами, официально подтвердил, что оперативные планы уже лежат на столе. Речь идет о полномасштабном развертывании иностранных сил на земле, в море и воздушном пространстве в случае объявления прекращения огня.

«В рамках коалиции мы провели политический процесс с лидерами стран. У нас был аналогичный процесс с военными ведомствами, и мы поручили им разработать планы для обороны в воздухе, на море и на суше… Так что теперь у нас есть военные планы в каждой из этих областей, которые предполагают, в том числе, развертывание сил на суше», — заявил британский премьер.

С этим пакетом документов Стармер направляется в Берлин, где сегодня вечером состоится решающая встреча европейских лидеров, руководства НАТО и Владимира Зеленского. Главной темой саммита станет обсуждение американского мирного плана.

Ранее в МИД РФ заявляли, что Россия не согласится на любое присутствие войск стран НАТО на Украине.

