Лавров: контакты с США вселяют надежду, что они стали глубже понимать РФ

Недавние переговоры с американской стороной по украинскому вопросу дают основания полагать, что в США стали лучше воспринимать российскую точку зрения. Об этом сообщил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в интервью медиакорпорации «Гостелерадио Ирана».
«Американцы пытаются разобраться. Последние контакты с ними вселяют надежду, что они стали глубже понимать нашу позицию. Понимать то, что нужно сделать, чтобы этот конфликт был урегулирован надежно. Процесс идет», — подчеркнул министр.
Он также добавил, что Россия находится в ожидании ответа от США относительно их недавних контактов с Украиной.
«Ждем реакции от американцев по поводу того, как они поговорили с украинцами», — заявил глава МИД РФ.
Ранее Сергей Лавров заявил, что российский лидер Владимир Путин и спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф устранили все недопонимания между РФ и США.