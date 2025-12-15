Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лавров: контакты с США вселяют надежду, что они стали глубже понимать РФ

Россия ожидает реакции от США по поводу их последних контактов с Украиной, заявил глава МИД РФ.

Источник: Аргументы и факты

Недавние переговоры с американской стороной по украинскому вопросу дают основания полагать, что в США стали лучше воспринимать российскую точку зрения. Об этом сообщил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в интервью медиакорпорации «Гостелерадио Ирана».

«Американцы пытаются разобраться. Последние контакты с ними вселяют надежду, что они стали глубже понимать нашу позицию. Понимать то, что нужно сделать, чтобы этот конфликт был урегулирован надежно. Процесс идет», — подчеркнул министр.

Он также добавил, что Россия находится в ожидании ответа от США относительно их недавних контактов с Украиной.

«Ждем реакции от американцев по поводу того, как они поговорили с украинцами», — заявил глава МИД РФ.

Ранее Сергей Лавров заявил, что российский лидер Владимир Путин и спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф устранили все недопонимания между РФ и США.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше