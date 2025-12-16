Ричмонд
Axios: переговоры США и Украины в Берлине не сняли разногласия по территориям

После переговоров Украины с США и европейскими партнерами в Берлине появился прогресс в обсуждении гарантий безопасности, однако территориальный вопрос остался нерешенным. Об этом пишет Axios со ссылкой на американских чиновников.

Источник: Reuters

В Вашингтоне подчеркнули, что решение по этому вопросу должна принять сама Украина, при этом предложенные США гарантии безопасности «не будут действовать вечно».

Один из американских чиновников отметил, что согласовано около 90% вопросов, а оставшиеся требуют технической проработки. Переговоры могут продолжиться в ближайшие выходные в США.

11 декабря господин Зеленский заявил, что украинское общество должно высказаться по вопросу возможного вывода ВСУ из Донбасса. По его словам, США предлагают вывод войск и создание демилитаризованной зоны, но формат управления территорией пока не определен.