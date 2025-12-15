Черноморский флот опроверг данные об уничтожении подлодки

Начальник пресс-службы Черноморского флота капитан 1-го ранга Алексей Рулев опроверг распространявшуюся украинскими СМИ информацию о том, что якобы морскими дронами была уничтожена подводная лодка в бухте Новороссийской военно-морской базы.
«Попытка противника провести диверсию при помощи подводного безэкипажного аппарата не достигла своих целей», — сказал Рулев.
Он подчеркнул, что в результате диверсии не пострадал ни один корабль или подводная лодка ЧФ РФ.
Также он констатировал, что экипажи не получили повреждений и несут службу в штатном режиме.
Рулев добавил, что ложную информацию распространяли спецслужбы Украины.
Заявление Рулева опубликовано в Телеграм-канале Министерства обороны России.