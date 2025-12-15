Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Черноморский флот опроверг данные об уничтожении подлодки

Начальник пресс-службы Черноморского флота капитан 1-го ранга Алексей Рулев опроверг распространявшуюся украинскими СМИ информацию о том, что якобы морскими дронами была уничтожена подводная лодка в бухте Новороссийской военно-морской базы.

Начальник пресс-службы Черноморского флота капитан 1-го ранга Алексей Рулев опроверг распространявшуюся украинскими СМИ информацию о том, что якобы морскими дронами была уничтожена подводная лодка в бухте Новороссийской военно-морской базы.

«Попытка противника провести диверсию при помощи подводного безэкипажного аппарата не достигла своих целей», — сказал Рулев.

Он подчеркнул, что в результате диверсии не пострадал ни один корабль или подводная лодка ЧФ РФ.

Также он констатировал, что экипажи не получили повреждений и несут службу в штатном режиме.

Рулев добавил, что ложную информацию распространяли спецслужбы Украины.

Заявление Рулева опубликовано в Телеграм-канале Министерства обороны России.