Мерц: США и ЕС обязались дать Украине гарантии безопасности

Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что США и страны ЕС согласовали предоставление Украине гарантий безопасности.

Источник: Аргументы и факты

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что США и страны Европейского Союза достигли соглашения о предоставлении Украине гарантий безопасности, сопоставимых с пятой статьёй НАТО. Об этом он сказал на пресс-конференции.

По его словам, это действительно значимое и обширное соглашение, которое ранее не имели: как европейские государства, так и американцы готовы совместно предоставить Киеву гарантии безопасности.

«Зеленский при этом сослался на пятую статью договора НАТО, то есть речь идёт о схожих гарантиях для Украины», — отметил Мерц.

Он добавил, что американская сторона «взяла на себя соответствующие обязательства как в политическом, так и в будущем юридическом плане».

Напомним, что 14−15 декабря в Берлине прошли переговоры между делегациями США и Украины, посвященные мирному разрешению конфликта. На переговорах встретились спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер,, а также представители Украины — Владимир Зеленский, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов.

Переговоры по урегулированию ситуации на Украине проводились по трём направлениям, объединённым в единый пакет. Согласно информации Washington Post, в этот пакет входят предложенный США мирный план, документы о гарантиях безопасности и проект экономического восстановления страны.

Узнать больше по теме
Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота
Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.
Читать дальше