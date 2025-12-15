Мерц: США и ЕС обязались дать Украине гарантии безопасности

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что США и страны Европейского Союза достигли соглашения о предоставлении Украине гарантий безопасности, сопоставимых с пятой статьёй НАТО. Об этом он сказал на пресс-конференции.
По его словам, это действительно значимое и обширное соглашение, которое ранее не имели: как европейские государства, так и американцы готовы совместно предоставить Киеву гарантии безопасности.
«Зеленский при этом сослался на пятую статью договора НАТО, то есть речь идёт о схожих гарантиях для Украины», — отметил Мерц.
Он добавил, что американская сторона «взяла на себя соответствующие обязательства как в политическом, так и в будущем юридическом плане».
Напомним, что 14−15 декабря в Берлине прошли переговоры между делегациями США и Украины, посвященные мирному разрешению конфликта. На переговорах встретились спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер,, а также представители Украины — Владимир Зеленский, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов.
Переговоры по урегулированию ситуации на Украине проводились по трём направлениям, объединённым в единый пакет. Согласно информации Washington Post, в этот пакет входят предложенный США мирный план, документы о гарантиях безопасности и проект экономического восстановления страны.