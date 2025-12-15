Лавров: заявления Мерца об армии говорят о возрождении милитаризма в ФРГ

Заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца о планах создать в Германии крупнейшую армию Европы говорят о возрождении милитаризма в этой стране, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
В интервью медиакорпорации «Гостелерадио Ирана», которое опубликовано на сайте МИД РФ, министр прокомментировал слова Мерца о том, что Германия преследует цель вновь стать «первой, главной военной силой» в Европе.
«В прошлый раз, когда его страна стала главной военной силой в Европе, это было под нацистскими лозунгами и под лозунгами завоевания всех других наций вокруг гитлеровской Германии, превращения славян и евреев в рабов либо просто в материал для уничтожения путем сжигания в печах концентрационных лагерей», — сказал министр.
Напомним, Мерц во время выступления на съезде партии Христианско-социальный союз (ХСС) заявил, что в Германии уже в ближайшие годы могут вернуть воинскую повинность и восстановить обязательную альтернативную гражданскую службу, если не удастся набрать нужное количество солдат.