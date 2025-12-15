Лавров счел «предательством» со стороны Советского союза вывод войск из ГДР

Руководитель МИД России Сергей Лавров заявил, что СССР совершил предательство и колоссальную ошибку, когда принял решение вывести своих военнослужащих из ГДР.
Лавров сказал, что после вывода войск «власти ФРГ как завоеватели взяли под свой контроль все земли бывшей ГДР, а всех политических деятелей “убрали” с дороги».
Объединение Германии было «поглощением, а не объединением», заявил Лавров.
