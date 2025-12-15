Лавров: Контакты с США по Украине дают надежду на лучшее понимание позиции РФ

«Американцы пытаются разобраться. Последние контакты с ними вселяют надежду, что они стали глубже понимать нашу позицию. Понимать то, что нужно сделать, чтобы этот конфликт был урегулирован надежно и устойчиво, а не просто было взято очередное перемирие, чтобы снова накачать Украину оружием. Поэтому процесс идёт. Ждём реакции от американцев по поводу того, как они поговорили с украинцами», — заключил глава дипломатического ведомства.