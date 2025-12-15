Российские военнослужащие заблокировали и приступили к ликвидации трех групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на окраинах Юбилейного района в Купянске. Об этом вечером 15 декабря заявил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Леонид Шаров.
«На окраинах района Юбилейный заблокированы три малочисленные группы ВСУ от двух до шести военнослужащих. Идет их ликвидация», — сообщил он, его слова передает пресс-служба Министерства обороны России.
Шаров заявил, что подразделения группировки войск «Запад» в настоящий момент контролируют все районы освобожденного Купянска, пресекая попытки ВСУ прорваться на юго-западе города через территорию кладбища.
Ранее KP.RU сообщал, что украинская армия ежедневно несет значительные потери в живой силе, предпринимая регулярные атаки в районе Купянска. Подразделения ВС России успешно предотвращают продвижение ВСУ в жилую зону.