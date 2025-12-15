Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС России ликвидируют три группы ВСУ в Юбилейном районе Купянска

Группировки войск «Запад» заблокировала и приступила к ликвидации групп ВСУ на юго-западе Купянска.

Источник: Комсомольская правда

Российские военнослужащие заблокировали и приступили к ликвидации трех групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на окраинах Юбилейного района в Купянске. Об этом вечером 15 декабря заявил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Леонид Шаров.

«На окраинах района Юбилейный заблокированы три малочисленные группы ВСУ от двух до шести военнослужащих. Идет их ликвидация», — сообщил он, его слова передает пресс-служба Министерства обороны России.

Шаров заявил, что подразделения группировки войск «Запад» в настоящий момент контролируют все районы освобожденного Купянска, пресекая попытки ВСУ прорваться на юго-западе города через территорию кладбища.

Ранее KP.RU сообщал, что украинская армия ежедневно несет значительные потери в живой силе, предпринимая регулярные атаки в районе Купянска. Подразделения ВС России успешно предотвращают продвижение ВСУ в жилую зону.